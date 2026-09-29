آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی در تالار شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استادان حاضر در آیین بزرگداشت شمس و مولانا، درباره جایگاه و اهمیت شمس و مولانا در سطح ملی و بین المللی سخنرانی کردند.

این مراسم به مناسبت روز‌های هفتم و هشتم مهر روز بزرگداشت شمس و مولانا برگزار شد.

شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ عرفان، اندیشه و ادب فارسی به شمار می‌روند و آثار و اندیشه‌های آنان، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی، طی قرن‌های گذشته در گستره‌ای فراتر از مرزهای ایران مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

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