پخش زنده
امروز: -
آیین بزرگداشت شمس و مولانا، با حضور جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی در تالار شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استادان حاضر در آیین بزرگداشت شمس و مولانا، درباره جایگاه و اهمیت شمس و مولانا در سطح ملی و بین المللی سخنرانی کردند.
این مراسم به مناسبت روزهای هفتم و هشتم مهر روز بزرگداشت شمس و مولانا برگزار شد.
شمس تبریزی و مولانا جلالالدین محمد بلخی از برجستهترین چهرههای تاریخ عرفان، اندیشه و ادب فارسی به شمار میروند و آثار و اندیشههای آنان، بهویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی، طی قرنهای گذشته در گسترهای فراتر از مرزهای ایران مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
این خبر تکمیل می شود.