معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز گفت: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه باید دانش‌آموزانی تربیت کند که برای ساختن آینده خود، از دانش، مهارت، اخلاق و هویت برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فرید نجف‌نیا، با حضور در برنامه رادیویی صدا و سیمای استان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: در این پیام بر مفاهیمی همچون نشاط، امید، حرکت به سوی آینده، اخلاق، هویت ملی، مهارت و توانایی دانش‌آموزان تأکید شده و این مفاهیم می‌تواند به عنوان نقشه راه نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دانش‌آموز باید علاوه بر کسب دانش، مهارت‌های مورد نیاز زندگی را نیز یاد بگیرد و بتواند آموخته‌های خود را در زندگی به کار ببندد؛ چراکه دانش بدون توانایی و مهارت نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای فرد و جامعه باشد.

نجف‌نیا با تأکید بر نقش خانواده در تربیت دانش‌آموزان به مخاطبان سیما البرز گفت: والدین باید استعدادهای فرزندان خود را شناسایی و از آنها حمایت کنند و خود نیز در زمینه‌هایی مانند نظم، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و یادگیری برای فرزندانشان الگو باشند.

این استاد دانشگاه همچنین خودافزایی را از وظایف مهم دانش‌آموزان دانست و گفت: دانش‌آموز باید تلاش کند هر روز مطلبی جدید بیاموزد و آموخته‌های خود را به رفتار و عادت‌های درست در زندگی تبدیل کند.

وی با اشاره به اهمیت پرسشگری در فرآیند آموزش افزود: کلاس درس نباید یک‌طرفه باشد؛ دانش‌آموزان باید فرصت پرسش، گفت‌وگو و مشارکت داشته باشند و معلم نیز زمینه رشد فکری و تقویت روحیه پرسشگری آنان را فراهم کند.

نجف‌نیا گفت: فضای مجازی به خودی خود منفی نیست و می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد، اما دانش‌آموزان باید شیوه استفاده درست و هوشمندانه از این فضا را یاد بگیرند.

وی با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تصریح کرد: همان‌طور که فناوری می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمندی ایجاد کند، استفاده نادرست از آن نیز می‌تواند پیامدهایی داشته باشد؛ بنابراین آموزش شیوه صحیح استفاده از فناوری‌های جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه بر نقش الگویی معلمان تأکید کرد و گفت: معلم باید خود پیشگام یادگیری و خودافزایی باشد و بتواند علاوه بر آموزش علمی، با اخلاق، رفتار و شیوه ارتباط خود بر دانش‌آموزان تأثیر بگذارد.

نجف‌نیا خاطرنشان کرد: مدرسه باید از یک محیط صرفاً آموزشی و انتقال محفوظات به محیطی برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموز در زمینه‌های علمی، مهارتی، ورزشی، اخلاقی و تربیتی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان گفت: توجه به مسائل معیشتی و شرایط زندگی معلمان نیز برای تقویت نظام آموزشی ضروری است و در پیام رهبر معظم انقلاب به آغاز سال تحصیلی، بر تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان نیز تأکید شده است.