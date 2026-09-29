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سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان خوزستان از ایمن سازی رایگان بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ قلاده سگ گله و نگهبان در مناطق روستایی و عشایری استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیناله قنواتی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری هاری اظهار کرد: ایمن سازی سگهای گله و نگهبان، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، از اقدامات مهم دامپزشکی برای کاهش احتمال بروز بیماری و پیشگیری از انتقال آن به جامعه انسانی است.
وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ قلاده سگ گله و نگهبان بهصورت رایگان علیه بیماری هاری باهدف کاهش رخداد بیماری هاری و محدود کردن خطر انتقال آن از حیوان به انسان ایمنسازی شدند.
قنواتی با اشاره به خطرات ناشی از مواجهه با سگهای واکسینهنشده گفت: اجرای این برنامه در مناطق روستایی و عشایری، با همکاری صاحبان سگها و رعایت نکات ایمنی هنگام انجام ایمن سازی امکانپذیر است.
سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان خوزستان ادامه داد: در جریان انجام عملیات ایمن سازی، مواردی از سگگزیدگی همکاران دامپزشکی هنگام واکسینه کردن سگهای نگهبان گزارش شده است.
وی ااکید کرد: رعایت احتیاط و همکاری صاحبان حیوانات برای مهار ایمن سگها، نقش مهمی در حفظ سلامت کارکنان و اجرای مؤثر این عملیات دارد.
قنواتی در پایان از دامداران و صاحبان سگهای گله و نگهبان خواست با گروههای دامپزشکی همکاری کنند و برای ایمن سازی بهموقع حیوانات خود اقدام کنند.