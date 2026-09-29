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سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگندههای سعودی در ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۳۵ حمله هوایی انجام دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنگندههای سعودی در ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۳۵ حمله هوایی انجام دادند. این حملات زیرساختهای غیرنظامی از جمله شبکههای مخابراتی و مدارس را در استانهای تعز، جوف، عمران، صعده و حدیده هدف قرار داد.
در مجموع، ائتلاف سعودی از آغاز تشدید تنشها، ۱۱۵۸ حمله هوایی و موشکی انجام داده است.