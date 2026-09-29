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همایش تجلیل از فعالان پویش کتابخوانی «خط امین ۲» با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی در شهر قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش تجلیل از فعالان پویش کتابخوانی «خط امین ۲» با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد.
در این مراسم، آیتالله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه، آن را اولویت فرهنگی کشور دانست.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی در سیره رهبر شهید، گفت: رهبر شهید اهمیت ویژهای برای کتاب و کتابخوانی قائل بودند و اکثر تقریظهایی که نوشتند مربوط به کتابهایی با موضوع دفاع مقدس بود و چنان دقیق مطالعه میکردند که در این تقریظها ذرهای مبالغه وجود ندارد.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند تا فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج پیدا کند و شهر قم باید در این زمینه پیشرو باشد؛ از قم همین انتظار میرود.