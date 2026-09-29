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تجلی وحدت و ایستادگی مردم در دویست و دوازدهمین قرار شبانه

میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای باشکوه از هفت ماه ایستادگی و وحدت مردم بصیر برای دفاع از کشور است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۲۱:۲۴
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 