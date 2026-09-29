به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهید دکتر علی فولادند از دانشمندان هسته‌ای کشورمان، افتخار همکاری با شهید محسن فخری زاده را در کارنامه خود داشت.

او بار‌ها در همایش‌های علمی جهانی و کشوری به عنوان دانشمند برگزیده انتخاب شد، اما به خاطر علاقه به وطن و خدمت به مردم همواره به صورت گمنام زندگی می‌کرد.

شهید دکتر علی فولادوند در جنگ ۱۲ روزه آمریکایی-صهیونی مجروح شد و همسرش به شهادت رسید، اما با این حال دست از تلاش و علم آموزی برنداشت و سرانجام در جنگ تحمیلی سوم به همراه فرزندش به کاروان شهدا پیوست.