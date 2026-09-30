به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: مأموران انتظامی بندرانزلی با انجام اقدامات پلیسی و در یک عملیات هدفمند ، ۳ سارق سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان ۳۹، ۵۲ و ۵۵ ساله در تحقیقات پلیس به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و منزل اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: متهمان به همراه مالخر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.