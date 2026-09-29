مردم انقلابی خوزستان با حضور حماسی در دویست و دوازدهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، بر ادامه راه شهیدان وطن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در دویست و دوازدهمین شب از اجتماعات مردمی بار دیگر در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و میهن اسلامی حاضر شدند و و اتحاد و وحدت خود را به جهانیان نشان دادند.

مردم قهرمان خوزستان ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر ادامه راه شهیدان وطن تاکید و آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.