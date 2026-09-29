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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش استان خوزستان از بررسی وضعیت اراضی دچار تداخل در پلاک ۵۰ منطقه غرب کرخه بهمنظور اجرای ماده ۵۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان گفت: وضعیت اراضی دچار تداخل در پلاک ۵۰ واقع در منطقه غرب کرخه بهمنظور اجرای ماده ۵۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با هدف از این اقدام را فراهمسازی زمینه بهرهبرداری بهینه و قانونمند از اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بررسی موانع ناشی از تداخل قوانین و مقررات موازی میان دستگاههای اجرایی، برای تعیین تکلیف اراضی با مساحت بیش از ۳۴ هزار هکتار در منطقه غرب کرخه انجام شد و راهکارهای لازم برای تسریع در فرآیندهای قانونی و ثبتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بهرامیان افزود: این بررسی با میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش و با حضور نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک، مسئول کاداستر، حدنگاری اداره کل ثبت اسناد، مشاور سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاههای متولی در راستای رفع موانع قانونی و ثبتی اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل، ضمن کاهش مشکلات بهرهبرداران، زمینه تثبیت حقوق قانونی کشاورزان و بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای بخش کشاورزی را فراهم میکند.