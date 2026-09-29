به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان گفت: وضعیت اراضی دچار تداخل در پلاک ۵۰ واقع در منطقه غرب کرخه به‌منظور اجرای ماده ۵۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با هدف از این اقدام را فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری بهینه و قانونمند از اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: بررسی موانع ناشی از تداخل قوانین و مقررات موازی میان دستگاه‌های اجرایی، برای تعیین تکلیف اراضی با مساحت بیش از ۳۴ هزار هکتار در منطقه غرب کرخه انجام شد و راهکارهای لازم برای تسریع در فرآیندهای قانونی و ثبتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بهرامیان افزود: این بررسی با میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش و با حضور نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک، مسئول کاداستر، حدنگاری اداره کل ثبت اسناد، مشاور سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های متولی در راستای رفع موانع قانونی و ثبتی اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل، ضمن کاهش مشکلات بهره‌برداران، زمینه تثبیت حقوق قانونی کشاورزان و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.