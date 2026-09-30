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رئیس اداره توسعه ایمنی راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری از اجرای ۲هزار و ۹۰۰ کیلومتر خطکشی، نصب ۱۶ کیلومتر حفاظ ایمنی جدید و تکمیل ۸هزار و ۶۰۰ مورد علائم جادهای در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فریدون پیشکارگفت:برای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی راههای چهارمحالوبختیاری، مجموعهای از اقدامات در حوزه نگهداری، ایمنی راهها در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، اجرای ۲هزار و ۹۰۰ کیلومتر خطکشی راهها است که با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان انجام شده است.
رئیس اداره توسعه ایمنی راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری افزود: برای افزایش ایمنی کاربران جادهای نیز ۱۶ کیلومتر حفاظ ضروری جدید شامل گاردریل، نیوجرسی و تجهیزات مشابه در محورهای شریانی استان نصب شده است.
پیشکار با اشاره به توسعه روشنایی در نقاط مورد نیاز گفت: روشنایی نقطهای در ۱۰ نقطه و روشنایی طولی جدید در ۱۴ نقطه اجرا شده است.
وی افزود: این طرحها در گردنههای مهگیر و کمربندیها، راههای عبوری از نواحی مسکونی و سایر نقاط مورد نیاز با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد اجرا شده است.
پیشکار همچنین از تکمیل علائم جادهای در محورهای شریانی خبر داد و گفت: ۸هزار و ۶۰۰ مورد علائم اخطاری، انتظامی، مسیرنما و سایر علائم مورد نیاز تکمیل و نصب شده است.
وی بیان کرد: در بخش توسعه و افزایش ظرفیت راه نیز ۲ کیلومتر از محورهای آزادراهی و اصلی شریانی اجرا و به ظرفیت راه افزوده شده است.
رئیس اداره توسعه ایمنی راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: نگهداری مستمر راهها و توسعه تجهیزات ایمنی، علائم، حفاظها و روشنایی از اقدامات مهم در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی است و این عملیات متناسب با نیاز راهها ادامه خواهد داشت.