فرمانده انتظامی البرز از کشف ۱۰۰ هزار قطعه لوازم یدکی قاچاق به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان چهارباغ این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، سردار دلاور القاصی مهر افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و دپوی مقادیر قابل توجهی لوازم یدکی خودرو قاچاق در یکی از انبارهای شرکت‌های خودروسازی شهرستان چهارباغ، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، موفق به کشف ۱۰۰ هزار قطعه انواع لوازم یدکی خودرو شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش اقلام کشف‌شده حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

القاصی مهر با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی به پلیس اطلاع دهند.