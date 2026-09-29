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به گفته مسئولان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد یکهزار و ۴۶۵ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در نیمه نخست امسال در این شهر ثبت شده که ۵۶۸ مورد مربوط به حوادث آتشسوزی و ۸۹۷ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هفتم مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی، فرصتی است برای قدردانی از کسانی که در لحظههای خطر، امنیت و آرامش را به مردم هدیه میکنند و روزی برای قهرمانان آتش است.
امروز و به همین مناسبت خودروهای آتشنشانی با به حرکت درآمدن در خیابانهای شهر، یادآور مسئولیتی هستند که هر روز برای نجات جان انسانها بر دوش این مردان است.
عبدالحسین رسنمی معاون رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد با اعلام اینکه ۱۰۸ نیروی ازخود گذشته در ۵ ایستگاه آتش نشانی با ۲۲ خودروی اطفای حریق در این شهرستان فعال هستند افزود: بر اساس گزارش عملکرد این سازمان، نیروهای آتشنشانی در این مدت در حوزههای مختلفی ازجمله اطفای حریق، امداد و نجات، حوادث آسانسور، رفع مزاحمت حیوانات و بازگشایی درهای منازل به شهروندان خدمات ارائه کردند و در حوادث ثبتشده طی نیمه نخست امسال ، ۷۷۷ نفر توسط نیروهای آتشنشانی نجات یافتند.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی و ارتقای ایمنی شهروندان گفت: آموزش و آگاهی عمومی در کنار عملیاتهای میدانی، از محورهای مهم فعالیت این سازمان است.
همچنین مسئولان آتش نشانی همواره نسبت به تماسهای اشتباه و ایجاد مزاحمت برای سامانه ۱۲۵ هشدار می دهند و تصریح می کنند : اشغال خطوط امدادی میتواند روند پاسخگویی به تماسهای واقعی را با تاخیر مواجه کند و در شرایط اضطراری، زمان نقش تعیینکنندهای در نجات جان افراد دارد.