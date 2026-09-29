معاون امور صنایع اداره کل صمت خوزستان در جلسه بررسی و مدیریت سهمیه سوخت، بر توزیع عادلانه سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی و حمایت از واحد‌های فعال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست تخصصی بررسی و مدیریت سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی خوزستان روز سه شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ با حضور احسان راهگرد، معاون امور صنایع اداره کل صمت خوزستان، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جمعی از رؤسا و کارشناسان ادارات صمت شهرستان‌ها و با هدف صیانت از منابع و پایش مصرف برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت سهمیه سوخت صنایع و نحوه مدیریت بهینه منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسی مستند و پیشگیری از مصرف غیرضروری تأکید شد.

احسان راهگرد با اشاره به ضرورت تخصیص هدفمند حامل‌های انرژی اظهار داشت: تخصیص سهمیه‌های سوخت باید بر مبنای اطلاعات واقعی، سوابق مصرف و ظرفیت تولید فعال واحدها انجام شود تا ضمن حمایت تمام‌عیار از صنایع مولد، از تخصیص مازاد بر نیاز جلوگیری شود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش نظارتی ادارات شهرستانی افزود: مقرر شد رؤسا و کارشناسان شهرستانی با پایش میدانی، اطلاعات و پرونده‌های مربوطه را به‌صورت مستند ارائه دهند تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت، شفافیت و هماهنگی کامل صورت گیرد.

معاون امور صنایع صمت خوزستان در پایان، استمرار تعامل میان ادارات شهرستانی و مجموعه کارشناسی استان را راهکاری مؤثر برای توزیع عادلانه سوخت و پایداری تولید در واحدهای صنعتی استان برشمرد.