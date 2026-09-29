رشادت مردم خوزستان و ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در دفاع از میهن اسلامی در تاریخ سرزمین مقدس کشورمان ماندگار است.

وحدت و اتحاد مردم حول محور ولایت، عامل شکست دشمنان ملت ایران

وحدت و اتحاد مردم حول محور ولایت، عامل شکست دشمنان ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دفاع مقدس هشت ساله مردان و زنانی بودند که با ایثارگری و مجاهدت در راه دفاع از میهن اسلامی حماسه‌های ماندگاری را خلق کردند.

همین رشادت‌ها و حماسه‌ها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تکرار شد و مردم قهرمان خوزستان و کشورمان در برابر متجاوزان به میهن اسلامی شجاعانه ایستادند و هیمه آمریکا، رژیم صهیونی و متحدانش را شکست دادند.

این حماسه‌ها و پیروزی‌ها با وحدت و اتحاد مردم کشورمان حول محور ولایت شکل گرفته است و عامل شکست توطئه‌های دشمنان می‌باشد.