به مناسبت هفته دفاع مقدس، شاعران الیگودرزی در محفلی معنوی، مقاومت را با شعر به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز گفت: قدرت بیان و واژه‌ها بسیار بالاتر از قدرت علمی است، گاهی یک واژه می‌تواند آنچنان تأثیرگذار باشد که به عنوان چراغ راه آن را مورد توجه قرار داد.

سرهنگ شیخی افزود: پرداختن به دفاع مقدس و بیان آن در قالب‌های مختلف بیانگر و زبان گویای رشادت‌ها و ایثار فرزندان این سرزمین است، شعر و بیان شاعران فرهیخته ما می‌تواند در حفظ و نگهداری ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس بسیار تأثیرگذار و در ماندگاری آن موثر باشد.

ناهید شهروسوند، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز هم گفت: شاعران ما در بیان رشادت و ایثار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همچنین زنده نگهداشتن آثار دفاع ملت بزرگ ایران در هر سه جنگ تحمیلی پای کار انقلاب هستند.

در این همایش شاعران به خوانش اشعار خود با موضوع هشت سال دفاع مقدس پرداختند.

در پایان از شاعران شرکت کننده تجلیل شد.