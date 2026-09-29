به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۲۵ طرح هادی روستایی آذربایجان‌غربی به‌صورت همزمان و با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

در این آیین خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، از اجرای ۸ هزار طرح هادی روستایی در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: برای اجرای طرح‌های هادی روستایی، ۲۵ همت اعتبار در نظر گرفته شده است.

مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی نیز گفت: برای اجرای این ۱۲۵ طرح هادی، ۳۷۵ میلیارد تومان هزینه شده است و ۶۰۰ طرح هادی در روستاهای استان نیز در حال اجراست.

فتحی فرماندار سلماس، از اجرای ۲۸ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

شارلی، نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی و رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های روستایی، عمران و آبادانی روستاها و تداوم اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کردند.

در پایان این آیین از عوامل و دست‌اندرکاران مساعدت به بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز تجلیل شد.