به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان عصر امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس به همراه جمعی از مدیران مسئولان دستگاه‌های اجرایی، با حضور در محله سیاه‌اسطلخ رشت، روند اجرای برخی از طرح‌های عمرانی و زیرساختی در این منطقه را بررسی کرد.

هادی حق شناس با حضور در مدرسه دخترانه الزهرا، ضمن بررسی توسعه و بهسازی امکانات آموزشی و زیرساختی این واحد آموزشی، بر ضرورت توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان و ارتقای امکانات این واحد آموزشی شامل زیرساخت‌های ورزشی و نمازخانه تأکید کرد.

وی در ادامه از پل سیاه‌اسطلخ نیز بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح ، از راه و شهرسازی گیلان خواست عملیات تکمیل این طرح با جدیت دنبال شود.

استاندار گیلان همچنین در ادامه، مشکلات شبکه فاضلاب محله سیاه‌اسطلخ را بررسی بررسی و دستورات لازم برای پیگیری و بررسی راهکار‌های رفع این مشکلات صادر کرد.

هادی حق شناس همچنین با حضور در بقعه آقا سیدهاشم سیاه‌اسطلخ در فضایی صمیمی، پای صحبت‌ها و دغدغه‌های اهالی نشست.