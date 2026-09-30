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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای ساخت یک اردوگاه گردشگری از سوی بخش خصوصی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اردوگاه گردشگری ۶۲ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این اردوگاه گردشگری در شهرستان بروجن زمینه اشتغالزایی مستقیم ۲ نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی افزود: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.