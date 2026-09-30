پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات اجرایی سد مخزنی دشتپلنگ خبر داد و گفت: با رفع موانع مالی و تعیین تکلیف سهم ماشینآلات تأمین مالی این طرح، امکان تکمیل عملیات اجرایی و آبگیری سد تا پایان سال ۱۴۰۶ فراهم خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی در بازدید شبانه از روند اجرای سد مخزنی دشتپلنگ به همراه فرماندار دشتی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی روند کمی و کیفی عملیات اجرایی، ارزیابی عملکرد کارگاه و بررسی مسائل و مشکلات موجود انجام شد.
وی افزود: سد مخزنی دشتپلنگ با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب و با استفاده از فناوری بتن غلتکی (RCC) در حال ساخت است و طول تاج آن بیش از یک هزار متر خواهد بود. همچنین در مجموع بیش از یک میلیون مترمکعب بتن در بدنه این سد مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی سد یادآور شد: تا کنون بیش از ۹۵ درصد عملیات خاکبرداری انجام شده و حدود ۶۶ درصد عملیات بتنریزی بدنه سد نیز به پایان رسیده است و با لحاظ کردن سیر عملیات اجرایی، مجموع پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر به ۵۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: حجم باقیمانده بتنریزیهای RCC و CVC حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب برآورد شده است.
رجایی تصریح کرد: با توجه به تجهیز مناسب کارگاه و توانمندی عوامل اجرایی، در مقاطعی حجم بتنریزی در این طرح به بیش از ۲ هزار مترمکعب در روز نیز رسیده است و در صورت رفع مسائل و مشکلات مالی، امکان دستیابی مجدد به این ظرفیت و افزایش سرعت عملیات اجرایی وجود دارد.
وی گفت: در جلسه کارگاهی برگزارشده در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، کیفیت اجرای کار، ظرفیتهای موجود برای افزایش سرعت طرح و مسائل و مشکلات کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رفع موانع پیشروی پروژه تأکید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به نحوه تأمین اعتبار طرح گفت: منابع مالی ساخت سد دشتپلنگ از محل فاینانس خارجی تأمین شده است و تعیین تکلیف سهم ماشینآلات در تأمین مالی طرح، از موضوعهای مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: انتظار میرود با تعیین تکلیف این موضوع و رفع موانع مالی، عملیات اجرایی بخشهای باقیمانده سد با سرعت بیشتری دنبال شود.
رجایی اظهار کرد: هدفگذاری انجامشده، پایان عملیات اجرایی سد دشتپلنگ تا پایان سال ۱۴۰۶ و فراهم شدن امکان آبگیری آن است و مجموعه دستگاههای مسئول باید با رفع موانع فنی، اجرایی و مالی، زمینه تحقق این برنامه را فراهم کنند.