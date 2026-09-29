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استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بازبینی مناسبات خارجی کشور گفت: ارتباطات سیاسی و فرهنگی زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار با رضا نوریان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، با اشاره به ظرفیتهای آذربایجان شرقی در حوزه مناسبات بین المللی اظهار کرد: پیشنهاد دیپلماسی منطقهای از ابتکارات آذربایجان شرقی بود که در نهایت به تفویض اختیار توسط رئیس جمهور به استانداران مرزی منجر شد.
وی افزود: در تأمین اقلام اساسی در جریان جنگ تحمیلی سوم با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت استان نه تنها با کمبود مواجه نشدیم، بلکه توانستیم به استانهای همجوار نیز کمک کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تجاری تبریز گفت: اتاق بازرگانی تبریز با ۱۶۷ سال قدمت، قدیمیترین اتاق بازرگانی ایران است و تجار تربیت شده در این منطقه از ارتباطات دیرینه و تاریخی برخوردارند؛ آذربایجان شرقی نیز در طول تاریخ دروازه ارتباطی ایران با اروپا و اوراسیا بوده است.
سرمست با بیان اینکه امروز به بازبینی مناسبات خارجی نیاز داریم، ادامه داد: آفریقا ظرفیتهای خوب و تا حدی ناشناختهای دارد که فعال سازی آنها میتواند قابلیتهای جدیدی برای همکاری.های اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی تأکید کرد: حضور بخش خصوصی در مناسبات بین المللی موجب ماندگاری روابط خواهد شد و اجرای پروژههای مشترک، سرمایهگذاریهای مشترک و گره خوردن منافع بخش خصوصی، از جمله راهکارهای توسعه ارتباطات تجاری است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر حمایت جدی از سرمایه گذاران تأکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی است و در حوزههای مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی و کشت فراسرزمینی، با توجه به تجربیات و الگوهای کشت موجود، ظرفیت فعالیت و همکاری دارد.
سرمست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: ارس به عنوان صنعتیترین منطقه آزاد کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد، گمرکات استان فعال هستند و بخشهای کشاورزی، چرم، خشکبار و سایر حوزهها نیز ظرفیتهای متنوعی برای گسترش همکاریهای اقتصادی دارند.
رضا نوریان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه تبریز در اقتصاد کشور گفت: تبریز به لحاظ جایگاه خود، تأثیر مهمی در حوزه اقتصادی دارد.
وی افزود: آذربایجان شرقی که ۹۴ درصد اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی است میتواند الگویی برای کشور باشد.
نوریان با اشاره به ظرفیت کشورهای آفریقایی در حوزه کشاورزی اظهار کرد: آفریقای جنوبی و اوگاندا به لحاظ شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، ظرفیت خوبی در حوزه کشت فراسرزمینی دارند.
وی ادامه داد: اوگاندا عضو اتحادیه شرق آفریقا است و در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته و بازار این کشور ظرفیت مناسبی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران دارد.
سفیر ایران در اوگاندا با اشاره به شرایط آذربایجان شرقی در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: با وجود اینکه آذربایجان شرقی در این جنگ مورد بیشترین حملات دشمن قرار گرفت، با مشکلی در تأمین نیازهای خود مواجه نشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری دو طرف گفت: آذربایجان شرقی ظرفیتهای خوبی در حوزه گردشگری سلامت دارد و اوگاندا نیز از ظرفیت مناسبی در گردشگری طبیعت برخوردار است که میتواند یکی از پایههای توسعه روابط گردشگری میان دو طرف باشد