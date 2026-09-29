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فردا چهارشنبه ۸ مهرماه مهمات عمل نکرده دشمن در شرق هرمزگان خنثی میشود که ممکن است با صدای انفجار کنترل شده همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اعلام کرد؛ ️انهدام مهمات عمل نکرده دشمن آمریکایی صهیونی در شرق استان؛ محدوده هشت بندی تا شهرستان رودان، از روز چهارشنبه ۸مهرماه ساعت ۶ صبح بمدت ۷۲ ساعت صورت میگیرد.
احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد که جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.
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