پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شبیری زنجانی از طرف آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از طرف آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.
در این مراسم که علما، طلاب و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، آیت الله سید احمد حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان، شخصیت علمی و اخلاقی آیتالله شبیری زنجانی را الگویی برای طلاب و حوزویان دانست و گفت: تواضع و فروتنی از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی این فقیه عالیقدر بود.
وی افزود: طلاب و فضلای حوزه باید در کنار کسب دانش و تقویت بنیه علمی، از سیره اخلاقی و رفتاری عالمان بزرگی همچون آیتالله شبیری زنجانی نیز الگو بگیرند.