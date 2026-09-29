پخش زنده
امروز: -
از ویژگیهای شاخص این دوره، استفاده از اسب کاسپین به عنوان یکی از نژادهای اصیل و بومی ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رقابتهای جام آیندهسازان چوگان در دو بخش دختران و پسران با حضور چهار تیم از استانهای تهران، گیلان و اصفهان در تهران برگزار شد که در پایان در بخش دختران، تیمهای رخش تالش، نقش جهان و تکتاز انزلی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در بخش پسران، تیم رخش تالش از گیلان پس از تیم زندهرود اصفهان عنوان نایبقهرمانی را به خود اختصاص داد.
از ویژگیهای شاخص این دوره، استفاده از اسب کاسپین به عنوان یکی از نژادهای اصیل و بومی ایران بود؛ موضوعی که در کنار توسعه چوگان، به معرفی ظرفیتهای اسب ایرانی به نسل جدید ورزشکاران کمک میکند.