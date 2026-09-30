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مراسم یادبود شهدای والامقام و گرامیداشت قائد شهید امت اسلامی در نیروگاه حرارتی شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهدای والامقام و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، قائد امت اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای، شهدای جنگ رمضان، سرداران و فرماندهان شهید، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در نیروگاه حرارتی شازند برگزار شد. در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته شد و از خانواده شهید دانشآموز پارسا مختارینسب، از شهدای دانشآموز میناب، تجلیل به عمل آمد.
تصویر: عزت اله صوفی