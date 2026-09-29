با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برخی مدارس شهر اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور برخی از دختران دانش آموز اهوازی، مراسم اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در بیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به برکات نماز، دانش آموزان را به اقامه نماز اول وقت و ارتباط معنوی با خداوند متعال توصیه کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: نماز کلید و رمز موفقیت در زندگی است و همواره ارتباط خود را با خدای متعال محکم‌تر کنیم.