به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل استاندارد استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵ گزارش اعلام تخلف در این حوزه به مراجع قضایی ارسال شد که ۳ مورد با پیگیری‌های انجام شده موفق به دریافت گواهینامه استاندارد شدند و ۲ مجموعه نیز پیرو دستور قضایی غیرفعال شده‌اند.

سینوش همت‌زاده با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۹ شهربازی و مجموعاً ۳۱۴ تجهیزات و وسیله تفریحی مشمول استاندارد اجباری در سطح استان مورد بازرسی و ارزیابی ایمنی قرار گرفته‌اند، افزود: این بازرسی‌ها با هدف بررسی وضعیت فنی، عملکردی و ایمنی تجهیزات و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد انجام شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه به اینکه اعتبار گواهی تجهیزات شهربازی باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد، به بهره‌برداران تأکید شده است، پیش از بهره‌برداری و در طول دوره فعالیت، نسبت به انجام بازرسی‌های لازم و تمدید گواهی‌های ایمنی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تمامی شهربازی‌های فعال چهارمحال و بختیاری دارای گواهی ایمنی معتبر هستند، گفت: در صورت دریافت نکردن گواهینامه، از فعالیت مجموعه تفریحی جلوگیری به عمل آمده است.

همت‌زاده با اشاره به بیشترین میزان تخلف مشاهده شده در شهربازی‌های چهارمحال و بختیاری، گفت: بیشترین موارد شامل عدم انطباق مربوط به نقص در تجهیزات و اجزای ایمنی، فرسودگی یا استهلاک برخی قطعات، مشکلات مربوط به سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی، حفاظ‌ها و الزامات ایمنی تجهیزات و همچنین نداشتن یا منقضی شدن گواهی ایمنی است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در خصوص شناسایی تجهیزات فرسوده یا ناایمن در بازرسی‌های انجام شده از شهربازی‌های چهارمحال و بختیاری، افزود: در جریان بازرسی‌ها ۱۰ دستگاه تجهیزات به دلیل وجود نقص، فرسودگی یا شرایط ناایمن و نداشتن گواهینامه استاندارد معتبر، نیازمند رفع نقص یا توقف بهره‌برداری تشخیص داده شدند که از مجموعه‌های تفریحی خارج شده‌اند.

وی تأکید کرد: تجهیزات مستقر در شهربازی‌های چهارمحال و بختیاری که شرایط ایمنی لازم را نداشته باشند، تا زمان رفع کامل نواقص و تأیید مجدد، نباید مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به نحوه برخورد با تجهیزات بدون تأییدیه معتبر در شهربازی‌ها، گفت: در خصوص تجهیزات بدون تأییدیه معتبر، موضوع به بهره‌بردار اعلام و بر رفع نواقص، انجام بازرسی مجدد و دریافت گواهی ایمنی معتبر تأکید شده می‌شود تا زمان تأیید ایمنی، بهره‌برداری از تجهیزات دارای نقص یا فاقد تأییدیه مجاز نیست و در صورت استمرار تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی و دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌شود.

وی همچنین از توقف یا تعلیق بهره‌برداری از دو شهربازی به دلیل نقص ایمنی از ابتدای امسال در چهارمحال و بختیاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در مواردی که ادامه بهره‌برداری از یک تجهیز به دلیل وجود نقص ایمنی خطرآفرین تشخیص داده شود، استفاده از آن تجهیز تا زمان رفع کامل نقص متوقف خواهد شد.