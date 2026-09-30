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با وقوع حادثه ۶ مهر در محور قرهپشتلو که منجر به جانباختن دو نفر شد، نیاز به بازنگری بنیادین در وضعیت ایمنی این جاده بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در پی حادثه ۶ مهر در محور قرهپشتلو، که منجر به جان باختن دو نفر شد نیاز به بازنگری در وضعیت ایمنی این جاده در زنجان بیش از پیش احساس میشود.
در این واکاوی، علل تکرار حوادث در این مسیر پرخطر و چالشهای پیش روی اصلاح آن مورد بررسی قرار میگیرد.
طبق اعلام رئیس پلیس راه استان زنجان، تصادف میان یک دستگاه خودروی دنا و پراید در ۶ مهر ۱۴۰۵ ناشی از سرعت غیرمجاز و تجاوز به چپ بوده است.
این حادثه که یک مصدوم نیز بر جای گذاشت، بار دیگر بر حادثهخیز بودن محور قرهپشتلو تأکید کرد.
پلیس راه ضمن هشدار نسبت به رفتارهای پرخطر رانندگان، بر ضرورت اقدامات عاجل اداره راه و شهرسازی برای بهسازی این مسیر تأکید کرد؛ هرچند تأکید شده است که اصلاح زیرساختها فرآیندی زمانبر بوده و رانندگان باید با رعایت قوانین، احتیاط بیشتری داشته باشند.