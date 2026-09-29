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همزمان با آغازِ فصلِ پاییز، تولید محصولاتِ گلخانهای، در حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی کهنوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرماندار کهنوج در جمع کشاورزان و گلخانهداران شهرستان، از آغاز کشت محصولات گلخانهای در این منطقه خبر داد و گفت: از ابتدای فصل پاییز، عملیات کشت در گلخانههای کهنوج آغاز شده و حدود ۸۰۰ هکتار سطح زیرکشت، از طریق ۲ هزار و ۴۰۰ بهرهبردار فعال شده است.
محسن ایزدی افزود: بادمجان، انواع فلفل و انواع خیار سبز از مهمترین محصولاتی هستند که در این فصل به صورت گسترده در گلخانههای شهرستان کهنوج کشت میشوند و بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی این منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
فرماندار کهنوج خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینه تولید محصولات کشاورزی در شرایط اقلیمی جنوب کرمان را فراهم کرده و نقش مهمی در تأمین محصولات مورد نیاز بازار دارد.