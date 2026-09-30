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مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده هلن با گشت و کنترل، متخلفان زندهگیری پرندگان وحشی را شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهادمحال و بختیاری ،مسئول منطقه حفاظت شده هلن گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این منطقه با گشت و کنترل، متخلفان زندهگیری غیرمجاز پرندگان از نوع پرنده سهره طلایی را شناسایی و دستگیر کردند.
نورعلی شهبازی گفت: این متخلفان با حضور در زیستگاه پرندگان، اقدام به زندهگیری این پرندگان کرده بودند که یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظتشده هلن با هوشیاری و دقت لازم متخلفان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی و انتظامی دادند.
شهبازی گفت: از این متخلفان، دو قبضه اسلحه پنج تیر مجاز به همراه لاشه یازده سر قطعه کبک و ادوات زندهگیری و شکار کشف و ضبط شد.
هرگونه زندهگیری پرندگان به استناد ماده ۱۳ قانون شکار و صید تخلف بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد میشود.