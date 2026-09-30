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نَمایشِ خیابانیِ «پرندگانِ درختِ زیتون»، با هدفِ رَوایتِ مظلومیتِ کودکانِ قُربانیِ (جَنگ، و جِنایتهایِ رژیمِ صهیونیستی)، تا دَوازدهم مهر، هر شب، در کرمان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،نمایش «پرندگان درخت زیتون»، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی روحالله آریس و کاری از گروه هنری ستاک، به مناسبت هفته دفاع مقدس تا ۱۲ مهر، ساعت ۲۰ در چهارراه سمیه(طهماسبآباد) کرمان اجرا میشود.
این نمایش فرصتی برای علاقهمندان به هنرهای نمایشی و فرهنگ ایثار و شهادت فراهم میکند تا با مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس در قالب هنر نمایشی آشنا شوند.