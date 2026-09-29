به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: یکی از زیربنایی‌ترین اقدامات تحولی دولت چهاردهم بحث نهضت توسعه ی عدالت فضای آموزشی بود که خوشبختانه استان یزد هم در بین استان‌های کشور سرآمد است در این ارتباط و تا این لحظه که من در خدمت شما هستم از ۱۶۵ طرح آموزشی که در این طرح نهضت تعریف شده است بیش از نیمی از این طرح ها امروز افتتاح شده و در خدمت جامعه دانش‌آموزی قرار گرفته است ، یک فضای بسیار خوب هم مستحکم و دارای تجهیزاتی که در سراسر استان در اختیار آموزش قرار گرفته است و دانش‌آموزان از آن استفاده می‌کنند.

یارمند گفت: یکی از اهداف عالی این طرح مشارکت مردم، خیران نیک‌اندیش بوده که با کمک منابع دولتی این طرح‌ها را به سرانجام برسانند، بیش از ۶۰ درصد فضای آموزشی که در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است با مشارکت خیرین نیک‌اندیش استان صورت گرفته است و یک پویشی به نام پویش شهدای مدرسه میناب راه افتاد و فردای آن روز یک پیرمرد نیک‌اندیش خیری تشریف آوردند اداره نوسازی و بیش از ۵۰ میلیارد تومان را به خاطر شرکت در این پویش با میل و رغبت با نیت خیرخواهانه خودشان در اختیار گذاشتند که یک مدرسه آبرومندی به نام این شهدای والامقام در اختیار جامعه دانش‌آموزی قرار گیرد و ما در خدمتشان هستیم.

وی ادامه داد: کار‌های زیربنایی انجام شده خوشبختانه از اسفند سال گذشته تا الان در زمان جمگ تحمیلی ، ۲۶ طرح با کمک خیرین و دولت شروع شد و این مجموعه، این طرح‌ها با زیربنای بالغ بر ۳۲ هزار متر مربع در حال ساخت است، بیش از ۹۵ مدرسه در طرح استانداردسازی گرمایش و سرمایش قرار گرفتند با هدف حذف بخاری‌های گازی در مدارس که مشکلاتی به وجود می‌آورد، خوشبختانه شاید هفتاد تا هشتاد درصد مشکلات تا این لحظه رفع شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: بالای ۲۵۰ طرح عمرانی در زمان جنگ کار اجرای اش با شدت پیش می رود و حتی یک روز متوقف نشده، از مردم و از خیرین گرامی که پای کار بودند و این افتخار را رقم زدند جای تقدیر و نشکر دارد.

یارمند گفت: برای کشورمان، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تجهیزات کمک آموزشی و آموزشی در اختیار مدارس قرار گرفته است ، بیش از ۵۵ هزار متر مربع محوطه ی مدارس آسفالت شده، بیش از ۷۵ هزار متر مربع پشت‌بام‌های مدارس ایزوگام شده و عایق‌بندی شده و خوشبختانه با بالاترین ضوابط استانداردسازی مدارس با مصالح و با کیفیتی خوب در حال کار هستند و برای جامعه دانش‌آموزی افتخاری است.