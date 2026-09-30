در نشستِ رئیسِ جمهور، با شهردارانِ (کَلان شهر‌های کشور)؛ سازمانِ آتشنشانی، و خدمات ایمنیِ شهرداریِ کرمان، به عنوان یکی از سازمانهایِ برترِ کشور، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛در این نشست تخصصی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در کنار سازمان‌های آتش‌نشانی کلان‌شهر‌های رشت، قم، اصفهان، شیراز و اهواز، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی وزارت کشور، عنوان «سازمان برتر» را کسب کرد.

شهردار کرمان، در این نشست و در حضور رئیس‌جمهور و وزیر کشور با تاکیدبر افزایش اختیارات شهرداران مراکز استان‌ها گفت: بخش قابل توجهی از مسئولیت خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها بر عهده شهرداری‌هاست و لازم است اختیارات بیشتری در حوزه‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات، به‌ویژه تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی، به شهرداران تفویض شود.