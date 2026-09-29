به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر گروه جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی اراک از انجام عمل جراحی طولانی تعویض هم‌زمان دو مفصل فک پایین برای نخستین‌بار در استان مرکزی بر روی یک مرد ۲۷ ساله خبر داد.

دکتر مهدی حیدری‌زاده گفت: این بیمار که به دلیل تصادف دچاز آسیب به فک و عوارض دردناک آن شده بود با انجام این عمل سلامتی خود را بازیافت.

او با بیان اینکه بیمار با محدودیت در باز کردن دهان و نرسیدن دندان‌های جلویی به یکدیگر مواجه بود افزود برای درمان بیمار، دو مفصل فک با مفصل‌های مصنوعی سفارشی‌سازی‌شده جایگزین شد و این پروتز‌ها پس از تهیه سی‌تی‌اسکن و متناسب با شرایط بیمار ساخته شده بودند.

مدیر گروه جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت این جراحی در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اراک و با همکاری دکتر آرش صراف‌زاده انجام شد.

حیدرزاده حال عمومی بیمار پس از عمل جراحی را مساعد دانست و گفت: اکنون بیمار قادر به حرف زدن و انجام امور مربوطه است.

به گفته امید آل یاسین معاون توسعه مجتمع بیمارستان امیرالمومنین ماهانه بیش از هزار عمل جراحی سنگین در بیمارستان انجام می‌شود که از جمله عمل‌های خاص و برای اولین بار در استان از ابتدای سال به ۱۰ مورد می‌رسد.

او مزیت انجام چنین عمل‌هایی در استان را رضایت مندی مردم و انجام کارهایشان در خود استان و در مسیر اقتصاد خانواده‌ها دانست.