معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: علت ترافیک صبحگاهی روز‌های اخیر در برخی معابر کلانشهر اهواز بخاطر بازگشایی مدارس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ترافیک شدید صبحگاهی در برخی از معابر شهری کلانشهر اهواز از جمله بلوار گلستان، کیانپارس و بلوار ساحلی موجب گله مندی برخی از شهروندان شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان علت این ترافیک را بازگشایی مدارس دانست و گفت: پس از تعطیلی چند ماهه مدارس، با آغاز فعالیت مدارس در مهر ماه ۲۵ تا ۳۰ درصد به حجم تردد‌ها در معابر شهری اهواز افزوده می‌شود.

حجت سلیمانی با اشاره به برخی اقدامات برای کاهش ترافیک صبحگاهی ادامه داد: با نصب درب ورودی جدید برای مدارس دانشگاه چمران در بلوار گلستان در چند روز آینده، پیش بینی می‌شود از میزان ترافیک این بلوار کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با ایجاد توقفگاه‌های موقت در برخی زمین‌های خالی در بلوار ساحلی کیانپارس، خودرو‌هایی که به مدارس مراجعه می‌کنند، در آنجا مستقر خواهند شد که موجب کاهش ترافیک خواهد شد.