قضاوت و نظارت نمایندگان چهارمحال و بختیاری در لیگ برتر هندبال بانوان

قضاوت و نظارت نمایندگان چهارمحال و بختیاری در لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رقیه حیدری، ناهید اقبالی و لاله قربانی‌زاده، نمایندگان چهارمحال و بختیاری، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان کشور به قضاوت و نظارت خواهند پرداخت.

در این هفته، رقیه حیدری به عنوان ناظر داوری دیدار تیم‌های زاگرس جنوبی کازرون و یکتا افروز البرز در شهر کازرون حضور خواهد داشت.

همچنین ناهید اقبالی و لاله قربانی‌زاده نیز دیدار تیم‌های صیدوساحل بندر لنگه (آتنا) و سپاهان اصفهان را در شهر قم قضاوت خواهند کرد.

این دیدار‌ها امروز برگزار می‌شود.