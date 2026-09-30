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داوران چهارمحال و بختیاری در لیگ برتر هندبال بانوان سوت میزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رقیه حیدری، ناهید اقبالی و لاله قربانیزاده، نمایندگان چهارمحال و بختیاری، در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان کشور به قضاوت و نظارت خواهند پرداخت.
در این هفته، رقیه حیدری به عنوان ناظر داوری دیدار تیمهای زاگرس جنوبی کازرون و یکتا افروز البرز در شهر کازرون حضور خواهد داشت.
همچنین ناهید اقبالی و لاله قربانیزاده نیز دیدار تیمهای صیدوساحل بندر لنگه (آتنا) و سپاهان اصفهان را در شهر قم قضاوت خواهند کرد.
این دیدارها امروز برگزار میشود.