به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیین بازگشایی مدارس عشایری کشور با حضور مدیرکل آموزش و پرورش عشایر وزارت آموزش و پرورش، جمعی از دانش‌ آموزان، فرهنگیان و مسئولان در یکی از مدارس عشایری شهرستان قوچان برگزار شد.

امیر مهردادی مدیرکل آموزش و پرورش عشایر وزارت آموزش و پرورش در این مراسم، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت توجه ویژه به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و فراهم کردن فرصت‌ های برابر آموزشی برای دانش‌ آموزان عشایری تأکید کرد.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌ آموز عشایری در سراسر کشور، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.