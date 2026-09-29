پخش زنده
امروز: -
در مراسم بزرگداشت روز سرباز که به همت ادارهکل زندانهای استان قم برگزار شد، جشن عقد یکی از سربازان نیز در فضایی شاد و صمیمی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشن روز سرباز با حضور سربازان وظیفه و خانوادههای آنان در سالن ورزشی کانون اصلاح و تربیت قم و به همت ادارهکل زندانهای استان برگزار شد.
حجتالاسلام بنیادی مدیرکل زندانهای قم با تقدیر ویژه از سربازان، از تلاش و حضور آنان در ایام جنگ قدردانی کرد و گفت: سربازان در روزهای دفاع از وطن کار جهادی انجام دادند و پای کار وطن ماندند.
در این جشن سربازان در کنار پدر و مادرهایشان از خاطرات تلخ و شیرین دوران خدمت و خانوادهها نیز از دلتنگی روزهای نخست و تغییر و مستقلتر شدن فرزندانشان گفتند.
در بخش دیگری از این مراسم، یکی از سربازان پای سفره عقد نشست؛ مراسمی که با حضور مدیران ادارهکل زندانهای قم و با هدف ترویج ازدواج آسان برگزار شد.