همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید،برافراشته شدنِ پرچمِ جمهوری اسلامیِ ایران، در مَراکزِ عِلمی؛ نَمادی از پیوندِ عمیقِ جامعه‌ی عِلمی، با ارزشهایِ ملی است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، آیین احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برگزار شد وپرچمِ سه رنگِ کشور، امروز، با حضورِ جمعی از استادان، و جامعه‌ی دانشجویان در دانشگاهِ شهید باهنرِ کرمان، به اهتزاز درآمد.

این مراسم با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار شد.