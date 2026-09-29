رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لالی استان خوزستان گفت: در اردوی جهادی دامپزشکی در مناطق کم‌برخوردار باباروزبهان، ۱۳ هزار و ۸۰۰ رأس دام سبک ایمن سازی و ۱۲ هزار مترمربع از اماکن دامی سمپاشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پاک‌نژاد گفت: اردوی جهادی دامپزشکی در مناطق کم‌برخوردار باباروزبهان شهرستان لالی با هدف دسترسی دامداران مناطق کم‌برخوردار به خدمات بهداشتی، پیشگیرانه و درمانی دامپزشکی و ارتقای سلامت دام و بهداشت عمومی برگزار شد.

وی افزود: در جریان این اقدام جهادی، وضعیت بهداشتی جمعیت دامی روستاهای هدف پایش و بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ رأس گوسفند و بز علیه سویه‌های بومی و غیربومی بیماری تب برفکی ایمن سازی شدند.

پاک‌نژاد ادامه داد: همچنین به‌منظور پیشگیری از بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، ۱۲ هزار مترمربع از اماکن دامی سم‌پاشی شد و با معاینه دام‌ها، بیش از ۲۰ رأس دام از خدمات رایگان دارو و درمان بهره‌مند شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لالی با تأکید بر اهمیت آموزش در پیشگیری از بیماری‌ها اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای این اردو، کلاس‌های آموزشی و ترویجی برای دامداران مناطق هدف برگزار شد و موضوعاتی همچون تب برفکی، آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، بروسلوز (تب مالت)، تب کریمه کنگو و هاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: پاسخ‌گویی به پرسش‌های دامداران و افزایش آگاهی آنان درباره راه‌های پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دامی و مشترک، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.