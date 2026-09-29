مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پایان طرح خط لوله تغذیه ۳۰ اینچ و ایستگاه تقلیل فشار کنارک و تزریق گاز به خط لوله ۱۵ کیلومتری در چهارچوب طرح خطوط لوله هفتم و یازدهم سراسری انتقال گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهنام میرزایی با اشاره به روند پیشبرد طرح خط لوله تغذیه ۳۰ اینچ و ایستگاه تقلیل فشار کنارک و تزریق گاز به خط لوله ۱۵ کیلومتری افزود: این طرح باهدف تأمین گاز پایدار منطقه و گازرسانی به نیروگاه راهبردی کنارک، در چهارچوب ساخت خط لوله‌ای به طول حدود ۱۵ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ با فشار طراحی ۳۵۰ پوند بر اینچ مربع (psi) تعریف شد که مسیر آن از ایستگاه رسیور ۱۶ اینچ کنارک آغاز و تا ابتدای ایستگاه نیروگاه برق شهر کنارک امتداد دارد.

وی افزود: ارکان فنی این طرح شامل ساخت یک ایستگاه کنترل و اندازه‌گیری گاز با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب بر ساعت، یک ایستگاه شیر بین‌راهی و اجرای ۸ مورد انشعاب برای پوشش بخش‌های مختلف مصرفی از مانند مصارف نیروگاه برق، صنایع، شهر و روستا‌های شهرستان کنارک است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به برنامه زمان‌بندی و مراحل پایانی این طرح گفت: عملیات اجرایی ساخت خط لوله یادشده در اواخر اسفند پارسال به پایان رسید و پس از تلاش مستمر کارکنان این مجموعه، اتصال نهایی به خط لوله گازدار در تیر امسال انجام شد و پس از راه‌اندازی ایستگاه تقلیل فشار کنارک سرانجام خط لوله یاد شده در ۲۱ شهریور به‌طور کامل تحت تزریق گاز قرار گرفت و راه‌اندازی شد.

میرزایی افزود: این دستاورد بزرگ، تحت شرایط جنگی در منطقه محقق و از هرگونه توقف جلوگیری شد.