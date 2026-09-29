به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان‌شمالی گفت:️ شهروندان استان در نیمه نخست امسال ۶۵۵ هزار جلد کتاب از کتابخانه‌های عمومی به امانت گرفتند و سرانه امانت کتاب در استان به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت به ۷۵ جلد رسیده است.

علی اکبر طهماسبی افزود: هم‌اکنون ۷۳ باب کتابخانه عمومی در خراسان‌شمالی فعال است که از این تعداد ۶۶ باب کتابخانه نهادی و هفت باب نیز مشارکتی است.