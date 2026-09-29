بنا بر اعلام اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، بیش از ۲۸۰۰ مورد بازرسی با هدف کاهش حوادث و صیانت از نیروی کار انجام شده است.

هفتم مهر، روز ایمنی و آتش‌نشانی، فرصتی است برای قدردانی از همه کسانی که در مسیر حفاظت از جان انسان‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گفته مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۸۰۰ مورد بازرسی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار در استان انجام شده است.

آتش‌نشانان با حضور در لحظات بحرانی، نخستین سد دفاعی در برابر حادثه هستند و با سرعت، مهارت و فداکاری، جان انسان‌ها و سرمایه‌های ملی را نجات می‌دهند.

بازرسان کار با حضور میدانی در واحد‌های تولیدی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی وضعیت ماشین‌آلات، و تذکر‌های اصلاحی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی کار دارند.

مسئولان ایمنی شرکت‌ها نیز با پایش روزانه محیط کار، آموزش کارکنان، کنترل تجهیزات و ثبت هشدار‌های ایمنی، ستون اصلی مدیریت ایمنی در واحد‌های صنعتی محسوب می‌شوند.

تجربه‌های بازرسی نشان می‌دهد که توجه به چند اقدام ساده، اما مؤثر از جمله آموزش‌های کوتاه و عملی، سرویس منظم تجهیزات، و رسیدگی جدی به گزارش‌های کارگران می‌تواند محیط‌های کاری را به‌طور واقعی ایمن‌تر کند و از بسیاری حوادث جلوگیری شود.