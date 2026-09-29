مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با هدف احیای واحدهای صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی در شهرستان‌های شرق استان، برنامه‌ای جامع جهت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت شهرستان‌های باغملک، ایذه، دزپارت و صیدون، روز سه شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ،مدیران عامل بانک‌های استان وسایر اعضا کارگروه در محل اداره کل صمت برگزار شد.

مهرام روانبخش در این نشست با تأکید بر لزوم هم‌افزایی برای تحقق اهداف اقتصادی دولت، اظهار داشت: اداره‌کل صمت خوزستان با هدف احیای واحدهای صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی در شهرستان‌های شرق استان، برنامه‌ای جامع جهت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تدوین کرده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش شبکه بانکی در تحقق برنامه‌های اقتصادی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه، تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری به واحدهای تولیدی واجد شرایط بود.

روانبخش افزود: با توجه به ضرورت تأمین نقدینگی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود بانک‌های عامل با اولویت‌بخشی به این مصوبات، شرایط را برای بهره‌مندی صنعتگران این مناطق از اعتبارات تخصیصی فراهم آورند تا شاهد شتاب‌گیری عملیات اجرایی پروژه‌ها باشیم.

در این نشست، وضعیت واحدهای صنعتیِ متقاضی سرمایه در گردش بررسی شد و راهکارهای قانونی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات به بحث گذاشته شد. مدیران عامل بانک‌ها نیز ضمن اعلام همراهی با رویکرد صمت خوزستان، بر لزوم تعامل دوسویه برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی تأکید کردند.

مدیرکل صمت خوزستان در پایان با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات این جلسه تا مرحله پرداخت نهایی تسهیلات، خاطرنشان کرد: اولویت راهبردی ما در ستاد تسهیل، حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تقویت زنجیره ارزش در شهرستان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ابلاغی سفر ریاست‌جمهوری است. تمامی فرآیندها رصد خواهند شد تا با همکاری نظام بانکی، موانع موجود بر سر راه واحدهای تولیدی این چهار شهرستان مرتفع و شاهد تثبیت و گسترش اشتغال پایدار در این مناطق باشیم.