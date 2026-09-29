به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جشنواره هندوانه دیم شریف‌آباد با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی این محصول به بازارهای مصرف برگزار شد.

هندوانه دیم شریف‌آباد از جمله محصولات کشاورزی منطقه است که بدون نیاز به آبیاری و با اتکا به نزولات جوی کشت می‌شود و به دلیل عطر و طعم شیرین، از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه به کشت این محصول اختصاص دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳ هزار تن هندوانه دیم برداشت شود.

این محصول علاوه بر عرضه در بازار استان قزوین، به استان‌های تهران و البرز نیز ارسال می‌شود.

برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی هندوانه دیم شریف‌آباد، ظرفیت‌های تولید منطقه و تلاش کشاورزان در کشت محصولات کم‌آب‌بر است.



