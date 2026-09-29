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جشنواره هندوانه دیم شریفآباد با هدف معرفی این محصول کمآببر و حمایت از کشاورزان منطقه برگزار شد؛ محصولی که با عطر و طعم شیرین، علاوه بر بازار قزوین به استانهای تهران و البرز نیز عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جشنواره هندوانه دیم شریفآباد با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی این محصول به بازارهای مصرف برگزار شد.
هندوانه دیم شریفآباد از جمله محصولات کشاورزی منطقه است که بدون نیاز به آبیاری و با اتکا به نزولات جوی کشت میشود و به دلیل عطر و طعم شیرین، از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه به کشت این محصول اختصاص دارد و پیشبینی میشود امسال حدود ۳ هزار تن هندوانه دیم برداشت شود.
این محصول علاوه بر عرضه در بازار استان قزوین، به استانهای تهران و البرز نیز ارسال میشود.
برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی هندوانه دیم شریفآباد، ظرفیتهای تولید منطقه و تلاش کشاورزان در کشت محصولات کمآببر است.