به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست بررسی توسعه پروژه فیبر نوری در کشور گفت: امیدواریم تا پایان مهرماه موضوع سازوکار صندوق توسعه فیبرنوری در سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات تعیین تکلیف شود.

ستار هاشمی با بیان اینکه موضوع دیگری که اهمیت دارد، تعامل با شهرداری تهران درمورد فیبرنوری است، اظهار داشت: اگر برای تعامل با شهرداری تهران به یک مدل مشخص برسیم، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر شهر‌ها و کلان‌شهر‌هایی که با مسائل مشابه مواجه هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، بر اساس بند "ب"، ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی اینترنت پهن باند مبتنی بر فیبرنوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شد. براساس قانون، با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری، سالانه حداقل ۵ میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد می‌کنند.