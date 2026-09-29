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اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان را در بسته خبری هفتم مهرماه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی امام جمعه سنندج، در جلسه ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این فریضه باید با رویکردی آگاهانه و حکیمانه و متناسب با نیازهای جامعه دنبال شود و در کنار آن، توجه به مسائل و مطالبات مردم و تلاش برای خدمترسانی مطلوب، مورد توجه قرار گیرد.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم یادواره شهدا در روستای بلدستی دهگلان برگزار شد، در این مراسم از خانواده شهیدان خالد رمضانی. اسماعیل چوبتاشی و عبدالله حسینی تجلیل شد.
بمناسبت هفته دفاع مقدس طرح بهسازی میسر علیآباد به سمت دلک شهرستان دهگلان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
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برگزاری یادواره شهدای بسیج مهندسین و تجلیل از خانواده معظم شهدا در روستای گاوشله، افتتاح یک باب منزل مسکونی مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در روستای رشید آباد، همایش بزرگان عشایر، متنفذین، دهیاران و ایثارگران منطقه چهل چشمه در روستای شریف آباد وبرگزاری جشنواره غذاهای بومی محلی در روستای ظفرآباد از برنامههایی بود که در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان دیواندره برگزار شد.
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به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان مراسمی با حضور خانوادههای کودکان دارای اختلالات شنوایی در سنندج برگزار شد.
بهرامی معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت: پارسال ۵۸ هزار کودک ۳ تا ۵سال و امسال تاکنون ۲۵ هزار نفر مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتهاند.
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با حضور مدیر کل و مدیران کمیته امداد استان میز خدمت این نهاد در دهگلان برگزار و به مشکلات و درخواستهای ۳۰ خانواده تحت پوشش این نهاد رسیدگی شد.
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مراسم گرامیداشت روز سالمند در پارک شهید بهشتی قروه برگزار شد.
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فرمانده انتظامی قروه از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مظفری ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: دراین راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده است.
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