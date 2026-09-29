به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی امام جمعه سنندج، در جلسه ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این فریضه باید با رویکردی آگاهانه و حکیمانه و متناسب با نیاز‌های جامعه دنبال شود و در کنار آن، توجه به مسائل و مطالبات مردم و تلاش برای خدمت‌رسانی مطلوب، مورد توجه قرار گیرد.

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به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم یادواره شهدا در روستای بلدستی دهگلان برگزار شد، در این مراسم از خانواده شهیدان خالد رمضانی. اسماعیل چوبتاشی و عبدالله حسینی تجلیل شد.

بمناسبت هفته دفاع مقدس طرح بهسازی میسر علی‌آباد به سمت دلک شهرستان دهگلان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

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برگزاری یادواره شهدای بسیج مهندسین و تجلیل از خانواده معظم شهدا در روستای گاوشله، افتتاح یک باب منزل مسکونی مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در روستای رشید آباد، همایش بزرگان عشایر، متنفذین، دهیاران و ایثارگران منطقه چهل چشمه در روستای شریف آباد وبرگزاری جشنواره غذا‌های بومی محلی در روستای ظفرآباد از برنامه‌هایی بود که در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان دیواندره برگزار شد.

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به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان مراسمی با حضور خانواده‌های کودکان دارای اختلالات شنوایی در سنندج برگزار شد.

بهرامی معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت: پارسال ۵۸ هزار کودک ۳ تا ۵سال و امسال تاکنون ۲۵ هزار نفر مورد غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند.

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با حضور مدیر کل و مدیران کمیته امداد استان میز خدمت این نهاد در دهگلان برگزار و به مشکلات و درخواست‌های ۳۰ خانواده تحت پوشش این نهاد رسیدگی شد.

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مراسم گرامیداشت روز سالمند در پارک شهید بهشتی قروه برگزار شد.

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فرمانده انتظامی قروه از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مظفری ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: دراین راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده است.

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