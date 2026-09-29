در مرحله نخست اجرای طرح تعویض کنتور مشترکان پرمصرف و دستگاه‌ های اجرایی با کنتورهای هوشمند در نیشابور، اجرای این طرح برای حدود ۲ هزار کنتور منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور گفت: اجرای طرح تعویض کنتورهای مشترکان پرمصرف و دستگاه‌ های اجرایی با کنتورهای هوشمند برای نخستین‌ بار در خراسان و به‌ ویژه در نیشابور انجام می شود.

محمدامین صارمی با بیان اینکه، در این طرح، تمرکز اصلی بر تعویض کنتور مشترکان پرمصرف یعنی مشترکانی است که مصرف آنها بیش از الگوی تعیین‌ شده، است، افزود: هدف از اجرای این طرح تنها تعویض یک کنتور قدیمی با کنتور جدید نیست، بلکه ایجاد یک زیرساخت هوشمند برای مدیریت شبکه و مدیریت مصرف آب است. با استفاده از این تجهیزات، امکان کنترل و پایش دقیق‌ تر میزان مصرف مشترکان فراهم می‌شود و شرکت آب و فاضلاب می‌ تواند اطلاعات دقیق‌ تری از وضعیت مصرف در اختیار داشته باشد.

مدیریت همزمان شبکه و مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور گفت: زمانی که اطلاعات مصرف به شکل دقیق‌ تر و هوشمند در اختیار مجموعه قرار گیرد، تصمیم‌ گیری برای مدیریت شبکه، شناسایی الگوهای مصرف و کنترل مشترکان پرمصرف نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست، قابلیت‌ های این سیستم در حال بررسی و آزمایش است و پس از ارزیابی نتایج، امکان توسعه آن در سطح گسترده‌ تر فراهم خواهد شد.

صارمی با بیان اینکه این تجهیزات از نظر فنی برای یک دوره طولانی طراحی شده‌ اند، گفت: قابلیت و گارانتی تجهیزات مورد استفاده در این طرح بیش از ۱۰ سال پیش‌ بینی شده است و تلاش شده مدل اجرای قرارداد نیز به‌ گونه‌ ای باشد که هزینه‌ ها با توافق مناسب مدیریت شود.

تمرکز بر مشترکان پرمصرف و دستگاه‌ های دولتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگو، مشترکان قراردادی با مصرف بیش از ظرفیت تعیین‌ شده و دستگاه‌های دولتی در اولویت قرار گرفته‌ اند.

وی افزود: علاوه بر این بخش، حدود ۱۵۰ دستگاه کنتور نیز در حوزه فضای سبز شهرداری نیشابور پیش‌ بینی شده است که اجرای آن می‌ تواند به پایش و مدیریت مصرف آب در این بخش کمک قابل توجهی کند.

صارمی با اشاره به ساختار اجرایی طرح اظهار کرد: اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ ای و با توجه به منطقه بندی شبکه انجام می‌ شود. زون‌ بندی (منطقه بندی) نیز یکی از اقداماتی است که با هدف کنترل فشار، مدیریت بهتر شبکه، بهینه‌ سازی مصرف و کاهش هدررفت آب در نیشابور دنبال می‌ شود.

حرکت از کنتورخوانی سنتی به مدیریت هوشمند

وی تصریح کرد: تفاوت این طرح با تعویض معمول کنتورها در این است که در اینجا هدف، ایجاد یک سیستم هوشمند برای مدیریت مصرف و شبکه است. اطلاعات به‌ دست‌آمده از کنتورهای هوشمند می‌ تواند مبنای تصمیم‌ گیری دقیق‌ تر قرار گیرد و به شرکت آب و فاضلاب کمک کند تا رفتار مصرفی مشترکان و وضعیت شبکه را بهتر پایش کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور ادامه داد: وقتی این زیرساخت در تعداد بیشتری از مشترکان توسعه پیدا کند، امکان مدیریت یکپارچه‌ تر مصرف، کنترل مشترکان پرمصرف و برنامه‌ ریزی دقیق‌ تر برای شبکه توزیع فراهم خواهد شد.

هدف‌ گذاری برای ایجاد «شهر هوشمند آب»

صارمی ایجاد شهر هوشمند آب را چشم‌ انداز بلندمدت این طرح عنوان کرد و گفت: اینکه بتوانیم روزی یک شهر هوشمند آب داشته باشیم، شاید در نگاه نخست هدف بسیار بزرگی به نظر برسد، اما این اتفاق باید از طرح های مشخص و عملیاتی مانند همین طرح آغاز شود.

وی افزود: اینکه امروز با تعداد مشخصی از مشترکان شروع کنیم و در ادامه این زیرساخت را به بخش‌ های مختلف شهر توسعه دهیم، می‌ تواند مسیر حرکت به سمت مدیریت هوشمند آب را فراهم کند. هم اکنون حدود ۲ هزار مشترک در شهر نیشابور در مرحله نخست این طرح قرار گرفته‌ اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌ تواند زمینه‌ ای برای توسعه تدریجی مدیریت هوشمند شبکه و مصرف آب در نیشابور باشد و در صورت موفقیت مرحله نخست، ظرفیت توسعه آن به تعداد بیشتری از مشترکان و مناطق شهر وجود خواهد داشت.

هوشمندسازی در کنار نوسازی شبکه