قرعهکشی لیگ آیندگان هندبال؛ ۱۵ مهر
قرعهکشی چهارمین دوره مسابقات هندبال لیگ آیندگان ۱۵ مهر برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیاکبر خوشنویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال از برگزاری قرعهکشی چهارمین دوره مسابقات هندبال لیگ آیندگان در چهارشنبه ۱۵ مهر خبر داد.
وی گفت: پس از برگزاری موفق سه دوره لیگ آیندگان، چهارمین دوره این رقابتها در دو بخش پسران و دختران و با هدف شناسایی و کشف استعدادهای هندبال در اقصی نقاط کشور برگزار خواهد شد.
خوشنویس زارچ افزود: لیگ آیندگان فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای مستعد در سراسر کشور و فراهم کردن زمینه رشد و پرورش نسل آینده هندبال است و فدراسیون تلاش دارد با تداوم برگزاری این رقابتها در بخش پسران و دختران، مسیر شناسایی استعدادها را بیش از پیش هموار کند.