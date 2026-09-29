به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پل فلزی نادری در کیلومتر ۲۰ جاده اندیمشک دهلران و در شمال منطقه سرخه نادری و بر روی رودخانه کرخه قرار دارد که از این پل به عنوان به جسر نادری، پل کرخه، پای پل و پل سرخه نادری یاد می‌شود که در گذشته مسیر ارتباطی استان‌های خوزستان - ایلام و شهر‌های اندیمشک به دهلران بوده است.

دشمن بعثی عراق پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان می‌خواست ارتباط خوزستان با سایر استان‌های کشور قطع کند و از این رو از سمت دهلران به سمت اندیمشک حرکت کرد، اما نیرو‌های ارتش به همراه مردم و عشایر غیور توانستند در حماسه جسر نادری این نقشه دشمن را با شکست مواجه سازند.