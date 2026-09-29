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عملیات جسر نادری اندیمشک در سال ۱۳۵۹، حماسهای ماندگار مردم خوزستان در دفاع از میهن اسلامی که در اویل دوران جنگ تحمیلی در تاریخ کشورمان به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پل فلزی نادری در کیلومتر ۲۰ جاده اندیمشک دهلران و در شمال منطقه سرخه نادری و بر روی رودخانه کرخه قرار دارد که از این پل به عنوان به جسر نادری، پل کرخه، پای پل و پل سرخه نادری یاد میشود که در گذشته مسیر ارتباطی استانهای خوزستان - ایلام و شهرهای اندیمشک به دهلران بوده است.
دشمن بعثی عراق پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان میخواست ارتباط خوزستان با سایر استانهای کشور قطع کند و از این رو از سمت دهلران به سمت اندیمشک حرکت کرد، اما نیروهای ارتش به همراه مردم و عشایر غیور توانستند در حماسه جسر نادری این نقشه دشمن را با شکست مواجه سازند.